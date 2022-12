Rezultate si program CM Qatar: Se stiu primele doua echipe calificate in sferturi

Argentina lui Messi dar si Olanda s-au calificat in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de fotbal din Qatar. Cele doua echipe au trecut de Australia si SUA in prima zi a optimilor de finala.Meciul dintre Argentina si Australia din optimile de finala ale Campionatului Mondial s-a incheiat cu scorul de 2-1. "Pumele" s-au calificat cu emotii in "sferturile" competitiei, Messi fiind din nou printre marcatori. Golurile victoriei au fost marcate de catre Leo Messi si Julian Alvarez, in ... citeste toata stirea