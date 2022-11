Rezultate si program CM Qatar: Starul Portugaliei si-a fracturat trei coaste

Danilo Pereira si-a fracturat trei coaste la ultimul antrenament al portughezilor. Unul dintre jucatorii cei mai importanti ai nationalei Portugaliei nu mai joaca in grupele Campionatului Mondial din Qatar.Portughezul care se afla sub contract cu PSG are trei coaste fracturate si va rata partidele cu Uruguay si Coreea de Sud din faza grupelor Campionatului Mondial din Qatar. Mijlocasul defensiv in varsta de 31 de ani a iesit accidentat de la antrenamentul sustinut de selectionata Portugaliei ... citeste toata stirea