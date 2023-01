Romania, 4 meciuri in prima jumatate a lui 2023

Primele doua jocuri ale nationalei Romaniei din noul an vor intrerupe campionatul pentru doua saptamani. Prima intrerupere va fi intre prima si a doua etapa a play-off-ului, respectiv a play-out-ului, la finalul lunii martie.Meciul de debut al "tricolorilor" in campania pentru accesul la Euro 2024, din Germania, va fi cu Andorra, in deplasare, pe 25 martie. Peste 3 zile vom intalni acasa nationala din Belarus.Apoi, urmatoarea actiune va fi dupa finalul campionatului, la jumatatea lui iunie: ... citeste toata stirea