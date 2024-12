Romania, mai aproape de calificarea la Campionatul Mondial!

Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei a reusit sa obtina calificarea in faza principala de la Campionatul European, dupa o revenire de poveste cu Serbia, scor 27-25. Romania si-a asigurat si calificarea la barajul pentru Campionatul Mondial 2025 si sansa de a porni favorita inaintea ultimelor doua partide din drumul spre turneul final.Cu o generatie tanara si cu multe necunoscute in lot, Florentin Pera a reusit sa califice Romania in grupa principala de la Euro. "Tricolorele" au ... citește toată știrea