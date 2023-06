Meciul dintre nationalele de fotbal din Kosovo si Romania, disputat vineri seara, s-a incheiat la egalitate, scor 0-0. "Tricolorii" raman totusi pe locul doi in grupa, fiind neinvinsi dupa trei meciuri in Grupa I a preliminariilor pentru EURO 2024.Astfel, dupa trei meciuri disputate in preliminariile pentru EURO 2024, elevii lui Edi Iordanescu sunt neinvinsi. In primele doua jocuri, Romania le-a invins pe Andorra si Belarus, scor 2-0, respectiv 2-1.In meciul de la Pristina, Horatiu Moldovan, ... citeste toata stirea