Romania s-a facut de ras si in Bosnia

Echipa Nationala a Romaniei a pierdut si cel de-al doilea meci programat in Liga Natiunilor, dupa esecul cu Muntenegru. Meciul dintre Bosnia si Romania disputat marti seara s-a incheiat cu scorul de 1-0.Romania ramane fara punct dupa primele doua runde din Liga Natiunilor. Edi Iordanescu a devenit primul selectioner din istorie care a reusit o singura remiza in primele patru meciuri din mandatul de debut.Tricolorii s-au facut iar de ras marti seara si sunt la al doilea esec consecutiv in ... citeste toata stirea