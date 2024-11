Ronald Gavril a castigat centura WBF World prin K.O.

Ronald Gavril a cucerit centura WBF World dupa ce si-a facut K.O. adversarul. Boxerul, in varsta de 38 de ani, se antreneaza in echipa faimosului Floyd Mayweather.Vineri seara, intr-o gala care a avut loc la Bucuresti, Ronald Gavril l-a invins pe Juan Boada in startul reprizei a cincea, prin K.O. si, astfel, si-a adjudecat centura WBF World, categoria Light Heavyweight.Pe langa statutul de luptator, Ronald Gavril a avut si statutul de organizator al acestei gale, alaturi de partenera sa de ... citește toată știrea