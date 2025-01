Rotaru vizeaza transferul iernii la Universitatea Craiova!

Mihai Rotaru forteaza in aceste zile transferul lui Mihnea Radulescu la Universitatea Craiova. Interesul oltenilor a fost confirmat de catre presedintele petrolistilor, Claudiu Tudor.Mijlocasul ofensiv care a impresionat in acest sezon in tricoul echipei Petrolul Ploiesti a fost ofertat in aceasta iarna de Dinamo si Sepsi Sfantu Gheorghe, este dorit si de Universitatea Craiova.Mihai Rotaru incearca in aceste zile transferul vedetei petrolistilor, Mihnea Radulescu, la Universitatea Craiova, ... citește toată știrea