S-a calificat in sferturile Cupei Romaniei dupa meciul de la Targu Jiu!

ACSM Resita s-a calificat, marti seara, in sferturile Cupei Romaniei! Echipa resiteana a remizat, pe terenul propriu, in meciul disputat la Targu Jiu, in etapa a 3-a a fazei grupelor, cu FK Miercurea Ciuc (scor 0-0) si merge mai departe in competitie.Desi nu era favorita la calificare, echipa lui Flavius Stoican avea nevoie si de o remiza in duelul cu echipa lui Robert Ilyes pentru a continua in Cupa Romaniei. A indeplinit obiectivul si acum spera sa intalneasca o adversara cat mai apropiata ... citește toată știrea