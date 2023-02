S-a decis cu cine se va duela la promovare campioana Gorjului

Federatia Romane de Fotbal a stabilit joi, prin tragere la sorti, programul meciurilor de baraj pentru promovarea in Liga 3, sezonul 2023-2024. Campioana din acest sezon din Liga 4 Gorj se va duela cu echipa campioana din Caras Severin, pentru un loc la Liga 3.Campioana judetului Gorj va intalni in dubla mansa campioana judetului Caras Severin. Primul meci va fi pe teren propriu, pe data de 17 iunie, ora 18, returul jucandu-se in deplasare pe 24 iunie, ora 17,30.Cele 41 de judetene si ... citeste toata stirea