Farul Constanta a invins FCSB in penultima etapa a Superligii, scor 3-2, si este noua campioana. Fanii echipei lui Gica Hagi au invadat terenul dupa fluierul final.Farul Constanta a invins duminica seara pe FCSB cu 3-2, dupa un meci in care gazdele au revenit de la 0-2, si echipa lui Gheorghe Hagi este noua campioana a Romaniei. Cu o etapa inainte de finalul play-off-ului, Farul are 50 de puncte, in timp ce FCSB, locul doi, are 46.FCSB a inceput tare la Ovidiu si a condus cu 2-0 dupa ... citeste toata stirea