S-a stabilit programul etapei 23 din Liga 1. Cand se joaca Rapid - Universitatea Craiova!

LPF a anuntat programul etapei cu numarul 23 din Liga 1, a doua etapa programata in acest an. Runda se va disputa in weekend-ul 24-27 ianuarie.In aceasta etapa cele mai importante meciuri vor fi Dinamo - U Cluj, joc intre doua echipe de pe podium dar si Rapid - Universitatea Craiova.Partida dintre Dinamo si U Cluj se va disputa pe data de 24 ianuarie de la ora 20:00. Rapid si Universitatea Craiova se intalnesc o zi mai tarziu la aceeasi ora. Etapa de incheia luni, 27 ianuarie, cu meciul ... citește toată știrea