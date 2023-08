Prima etapa a campionatului din Liga 2 are un meci amanat din cauza necunoasterii de catre FRF cu exactitate a celei de-a 20-a participanta in competitie. Sase jocuri sunt stabilite sa se dispute sambata, de la ora 11:00, unul are loc duminica, iar altele doua au fost programate marti, se arata in programul anuntat de liga2.ro.Pentru ca partida dintre Progresul Spartac si CSC Dumbravita nu va avea loc sambata, la aceeasi data, de la ora 11:00, au ramas sa se disputa sase meciuri.Jocul de la ... citeste toata stirea