S-a stabilit tabloul complet al jocurilor din sferturile Cupei Romaniei!

ACSM Resita va intalni FC Hermannstadt in faza sferturilor de finala ale Cupei Romaniei, editia 2024-2025. Cele doua echipe au castigat barajele inedite care au avut loc in acest sezon al competitiei KO.Duminica, 23 februarie, trupa din Liga 2 antrenata de Flavius Stoican s-a impus in barajul pe care l-a organizat contra formatiei din Liga 3 CSM Unirea Alba Iulia (scor 1-0), in timp ce miercuri, 26 februarie, echipa condusa de Marius Maldarasanu a invins-o in deplasare, in Copou, pe colega ... citește toată știrea