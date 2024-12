S-au calificat intre primele 16 echipe din tara!

Echipa de baschet feminin U14 a CSM Targu Jiu s-a calificat in primele 16 echipe din Romania, dupa ce a castigat cele doua partide disputate in cadrul Turneului 2 din Grupa a 8-a din Campionatul National. In turneul disputat la Targu Jiu, CSM Targu Jiu s-a impus in fata echipelor CSM Alexandria, scor 48-45, si in fata vicecampioanei en-titre, CSS Craiova, scor 57-40.Echipa pregatita de Laurentiu Raut a jucat pe teren propriu partidele din cel de-al doilea turneu stagional. In sala Colegiului ... citește toată știrea