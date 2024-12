S-au impus cu scorul de 6-1 in Cupa Romaniei si merg in optimi

Grupa de juniori U 16 a CSM Targu Jiu s-a calificat marti, 3 decembrie, in optimile de finala ale Cupei Romaniei U16. AEchipa a inregistrat o victorie categorica in 16-mile competitiei, scor 6-1, la pauza 4-0, in fata celor de LPS Targu Jiu.Marti a fost programat un derby-ul gorjean din 16-mile Cupei Romaniei U16, meci care s-a incheiat cu victoria clara a juniorilor pregatiti de Florin Popete. CSM Targu Jiu a fost echipa care a dominat meciul, mai ales in prima repriza iar juniorii lui ... citește toată știrea