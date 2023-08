Clubul Sportiv Universitar Constantin Brancusi Targu Jiu a anuntat ca s-a reunit echipa de handbal masculin a universitatii. Gorjenii au inceput antrenamentele sub comanda aceluiasi staff tehnic coordonat de antrenorul Adi Gorun.Handbalistii universitari gorjeni s-au reunit in perspectiva noului sezon competitional al Diviziei A la handbal masculin."Sub conducerea cuplului de antrenori Adi Gorun - Bogdan Chepea lotul echipai de handbal masculin al clubului nostru sportiv s-a reunit in ... citeste toata stirea