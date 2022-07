S-au tras la sorti meciurile din Liga 1. Cum se va numi competitia

Primul esalon fotbalistic al Romaniei se numeste, incepand de acum, Superliga. Liga Profesionista de Fotbal a stabilit, prin tragere la sorti, ordinea meciurilor din sezonul regulat.Sezonul 2022-2023 debuteaza cu un derby pe care, dupa finalul sezonului regulat, l-am putea revedea si in play-off, meciul CFR Cluj - Rapid! In ultimii ani lupta pentru titlu s-a dat intre FCSB si CFR Cluj, echipe care in noul sezon se vor intalni in etapele cu numarul 9 si 24. Prima liga din Romania va debuta pe ... citeste toata stirea