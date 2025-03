Sala Sporturilor din Targu Jiu, gazda primului turneu de baschet 3*3!

Sala Sporturilor din Targu Jiu devine in acest weekend capitala regionala a baschetului juvenil 3*3. Zeci de jucatori, antrenori, conducatori de echipe, arbitri, comisari, parinti si iubitori ai acestui sport vor trai intens magia baschetului 3*3.Competitia care are loc in Sala Sporturilor, si va incepe sambata, la ora 13:00, este organizata de Federatia Romana de Baschet si Sucursala Regionala 2.In prima faza a Campionatului National 3*3 se vor disputa 3 turnee. Primul turneu din aceasta ... citește toată știrea