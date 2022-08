Sanse mici ca Pandurii sa poata juca in Liga 4 Gorj

Pandurii Targu Jiu s-a retras din Liga 3 si are sanse mici sa evolueze si in Liga 4 pentru ca nu are echipa de seniori, a explicat presedintele AJF Gorj, Mihai Pruunariu. Oficialii clubului au facut demersuri sa inscrie echipa in campionatul judetean sau sa inscrie echipele de juniori republicani in campionate.Dupa ce echipa s-a retras din Liga 3 s-a vorbit despre inscrierea in Liga 4 dar la judet inscrierile s-au facut deja si s-a definitivat deja structura Ligii 4.Presedintele AJF Gorj, ... citeste toata stirea