Sarbatoare cu sute de copii in familia Luceafarul Targu Jiu

Finalul de an si sarbatorile de iarna au prilejuit un motiv de sarbatoare in familia clubului Luceafarul Targu Jiu. Proiectul noului club de fotbal pentru copii a pornit in urma cu sase ani si i-a avut ca initiatori pe antrenorii Mario Gaman si Bobi Staicu.Anul care se incheie a fost unul bun pentru acest club, cele opt grupe de copii bucurandu-se de succes in campionate si competitiile la care au participat.Antrenorii Gaman si Staicu si colaboratorii lor se declara multumiti de rezultate ... citeste toata stirea