Sase echipe de fotbal din Liga 2, prinse de cutremur in Turcia

Turcia a fost zguduita luni dimineata de un puternic cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade, care a lovit zona de sud-est a Turciei si a fost urmat de zeci de replici in intreaga regiune. In zona respectiva se afla la pregatire sase echipe din Liga 2 din Romania.In aceasta perioada, in Turcia, in Antalya, oras din sud-estul tarii, se afla si sase echipe de fotbal din Liga a 2-a din Romania: FK Miercurea Ciuc, Concordia Chiajna, Unirea Dej, FC Brasov, SC Otelul Galati si Minaur Baia Mare, a ... citeste toata stirea