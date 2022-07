Scandal cu tipete si reprosuri in vestiarul Universitatii Craiova

Un scandal de proportii a aparut in vestiarul celor de la Universitatea Craiova. Acesta a avut loc dupa meciul jucat de olteni cu Universitatea Cluj, scor 1-1, la Medias, in etapa a doua din SuperLiga.Universitatea Craiova a inceput foarte prost sezonul 2022 - 2023, dupa ce a remizat cu Sepsi OSK "acasa", scor 2-2, iar la Medias a terminat la egalitate cu U Cluj, scor 1-1. Faptul ca formatia din Banie nu a debutat cu dreptul in sezonul actual din SuperLiga i-a enervat teribil pe jucatorii ... citeste toata stirea