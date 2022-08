Scenarii optimiste la Pandurii dupa ce echipa se inscrie in Liga 4

Pandurii Targu Jiu are un plan de viitor care presupune inscrierea echipei in Liga 4 Gorj si continuarea activitatii la juniori. Redresarea clubului face parte din acest plan de viitor care ar presupune castigarea unor procese si incasarea de dobanzi si penalitati la sumele deja castigate in instanta pentru a putea plati astfel creditorii.Pandurii a reunit la pregatire in ultimele doua saptamani o serie de jucatori tineri, unii dintre cei care au terminat junioratul la club dar si o serie de ... citeste toata stirea