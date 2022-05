Scoruri de maidan in meciurile de play-off din Liga 4 Gorj

Prima etapa din play-off de la Liga 4 Gorj a fost una cu diferente mari de scor, desi s-au confruntat echipe de valori apropiate. Acest sezon este primul din campionatul judetean in care se foloseste acest sistem de stabilire a campioanei, dat fiind numarul mic de echipe inscrise in Liga 4.Cele mai bune echipe de la judet au inceput lupta pentru titlu si barajul de promovare in Liga 3. Fiind un sezon de criza in campionatul judetean, cu putine echipe inscrise la start, din cauza pandemiei ... citeste toata stirea