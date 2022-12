Se anunta masuri la echipa de baschet a CSM Targu Jiu

Echipa de baschet a CSM Targu Jiu nu a reusit sa obtina nici o victorie in cele noua meciuri din campionat in acest sezon. Cum formatia gorjeana mai are un singur meci de disputat in acest an, conducerea nu isi mai face iluzii ca se poate schimba ceva in ceea ce priveste jocul si cauta sa faca altfel de schimbari la echipa.Formatia gorjeana a fost condusa in prima parte a sezonului de directorul tehnic Claudiu Alionescu, plecat pentru o scurta perioada de pe banca din cauza unor probleme ... citeste toata stirea