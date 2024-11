Se anunta un meci spectaculos pe Stadionul municipal din Targu Jiu!

Cei care iubesc fotbalul au parte in acest weekend de un adevarat derby judetean, meciul dintre doua echipe clasate in zona superioara a clasamentului in Liga 4. CSM Targu Jiu va juca ultimul meci pe teren propriu din acest an, sambata, 30 noiembrie, da la ora 17:00 oaspete fiind echipa de pe locul cinci, Jiul Rovinari.In etapa a 16-a din Liga a 4-a, echipa pregatita de Mario Gaman va juca sambata, 30 noiembrie, cu CS Jiul Rovinari. Meciul se anunta spectaculos pentru ca liderul va intalni ... citește toată știrea