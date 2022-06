Se cunosc primele doua echipe promovate in Liga 3

Silvicultorul Maieru si Gloria Baneasa profita de problemele campioanelor din Bihor si Tulcea si urca in esalonul superior fara sa joace meciurile de baraj. Doua dintre cele 21 de meciuri de la barajul de promovare in Liga 3 nu mai au loc in acest an din diverse motive.Jocurile Viitorul Bors (Bihor) - Silvicultorul Maieru (Bistrita Nasaud) si Viitorul Murighiol (Tulcea) - Gloria Baneasa (Constanta) nu se mai disputa. Astfel ca, campioanele judetene din Bistrita Nasaud si Constanta beneficiaza ... citeste toata stirea