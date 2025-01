Se da startul in campionatul de handbal juniori

Echipa de handbal masculin Juniori 3 a CSM Targu Jiu va disputa in acest weekend primul meci oficial din 2025. In Seria J a Campionatului National, handbalistii pregatiti de antrenorul Vali Popescu incep returul, pe teren propriu, contra echipei de pe locul 3, Arys Ramnicu Valcea.Primul meci din 2025 inseamna pentru handbalistii lui Vali Popescu si primul meci din returul acestei primei faze a Campionatului National. Gorjenii sunt pe locul 2 in Seria J, cu 5 puncte, la egalitate cu liderul HC ... citește toată știrea