Se de startul in Turul 2 al Cupei Romaniei

Meciurile din Turul 2 al Cupei Romaniei vor incepe de marti seara. Doua echipe, dintre care una din Liga 2 si una din Liga 3 au fost anuntate de FRF drept calificate direct in faza urmatoare a competitiei.In aceasta faza a competitiei evolueaza 38 de echipe calificate din Turul 1, printre care trei sunt din cele sapte castigatoare ale Fazei Regionale, carora li se alatura ultimele 17 ramase din sezonul trecut de Liga 3, respectiv una care acum joaca in Liga 2. In Turul 2 al cupei va juca si o ... citeste toata stirea