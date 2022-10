Se gandeste la Liga 1 dupa victoria cu ACS Viitorul Targu Jiu

La finalul partidei castigate de liderul Ligii 2 in fata celor de la ACS Viitorul Targu Jiu, antrenorul gazdelor a facut spectacol la Galati. Dorinel Munteanu si-a laudat jucatorii cu care se gandeste deja la promovarea in Liga 1.Otelul s-a impus cu scorul de 2-1 in meciul cu ACS Viitorul Targu Jiu, victoria fiind obtinuta in minutele de prelungire. Formatia nou-promovata din Galati a aratat bine inca din primele meciuri in Liga 2 dar antrenorul a anuntat ca va mai dura cateva etape pana cand ... citeste toata stirea