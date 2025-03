Se pregateste Stadionul Municipal pentru meciuri de Liga 3

CSM Targu Jiu se pregateste pe toate planurile pentru promovarea in Liga 3. In timp ce echipa este neinvinsa in meciurile oficiale din Liga 4, conducerea este preocupata de Stadionul Municipal, unde au fost montate noile banci de rezerve.Amenajat initial pentru jocuri din Liga 1 de Pandurii Targu Jiu, si modernizat ulterior prin investitii de la Guvernul Romaniei, prin Compania Nationala de Investitii, Stadionul Municipal din Targu Jiu este folosit din acest sezon de formatia locala de Liga 4 ... citește toată știrea