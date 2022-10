Se retrage din Liga 3 pentru ca nu poate face transferuri

Conducerea clubului Astra nu a mai suportat umilinta pe care echipa o suferea meci de meci in campionatul Ligii 3 si a anuntat ca se retrage. Ajunsa in aceasta situatie si din cauza faptului ca a manageriat dezastruos activitatea in vara, dupa retrogradarea din Liga 2.Esecul cu 12-0 la FC Pucioasa, scor inregistrat inca de la pauza, meciul fiind oprit in startul reprizei secunde dupa ce jucatorii Astrei s-au dat loviti si nu au mai vrut sa continue, a pus capac conducerii clubului din Giurgiu. ... citeste toata stirea