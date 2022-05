Se stiu cele 10 meciuri de la primul baraj de promovare in Liga 2

Ultima etapa a play-off-ului Ligii 3 din acest sezon, 2021-2022, a stabilit putinele necunoscute importante ramase pana in acest moment. Echipa care a terminat Seria 8 pe locul 1 si echipele care s-au clasat pe locul 2 in Seria 3, 6, respectiv 8.Inaintea rundei finale a play-off-ului Ligii 3, a 9-a, din cele 20 de echipe care merg la primul baraj de promovare in Liga 2 erau cunoscute 18. Noua din zece erau sigure deja de clasarea pe locul 1 in seria lor, in timp ce sapte din zece stiau ca vor ... citeste toata stirea