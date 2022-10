Sefii Universitatii Craiova au bagat jucatorii in sedinta

Jocul dintre FC Arges si Universitatea Craiova, din etapa a 13-a a Ligii 1, s-a incheiat cu victoria la limita a pitestenilor, scor 1-0. Jocul lipsit de atitudine din partea oltenilor a dus la o sedinta imediat dupa meci, chiar in vestiarul echipei.Universitatea Craiova a pierdut meciul, dupa ce Andreas Calcan a inscris in minutul 52 al meciului. Nicusor Bancu a explicat unde s-a facut diferenta in meciul pierdut de Universitatea Craiova cu FC Arges precizand ca jucatorii au fost bagati in ... citeste toata stirea