Seful Ligii Profesioniste de Fotbal are din nou probleme de sanatate. Gino Iorgulescu este din nou internat la spital, dupa ce a suferit un infarct.Gino Iorgulescu are din nou probleme de sanatate, seful LPF avand probleme cu inima. Dupa ce a acuzat stari de rau, seful LPF a fost internat pentru a fi tinut sub observatie de catre medici."Acum ma simt binisor, ok. Am deja un stent si se pare ca va trebui sa-l pun si pe al doilea. Sa vedem cum evolueaza dupa tratament. Doctorii mi-au spus ca ... citeste toata stirea