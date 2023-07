CSM Targu Jiu anunta ca organizeaza selectie pentru grupele de handbal baieti nascuti in anii 2011-2012-2013. Grupele de mici handbalisti ale clubului primariei au avut rezultate foarte bune in acest ultim sezon in care s-au calificat in fazele superioare ale intrecerilor si au incheiat competitia pe podium.CSM Targu Jiu anunta ca organizeaza antrenamente de selectie si initiere in handbal pentru copii (baieti) nascuti in anii 2011, 2012 si 2013. "Prima intalnire este programata marti, 1 ... citeste toata stirea