Simona Halep nu se gandeste la retragere!

Simona Halep a pierdut in ultimul meci, in turul 1, cu Yue Yuan, la turneul din Hong Kong. Fostul numar 1 mondial a dezvaluit la scurt timp ca este multumita de evolutia ei si merge mai departe.Simona Halep a legat, pentru prima oara dupa revenirea din suspendare, trei meciuri intr-o luna. Desi fostul numar 1 mondial s-a intors in circuit, rezultatele nu sunt inca la nivelul sau obisnuit.Sportiva romanca a vorbit la scurt timp dupa infrangerea de la Hong Kong si se declara multumita de ... citește toată știrea