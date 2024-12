Situatie rara in fotbalul romanesc: doua echipe sunt la egalitate perfecta!

Doua dintre echipele care s-au calificat in sferturile Cupei Romaniei sunt la egalitate de puncte dar si pe celelalte criterii de departajare sunt tot la egalitate. Astfel, acestea este posibil sa joace baraj pentru locul 1 in grupa!O situatie rar intalnita in fotbalul mondial, dar care se regaseste in grupele Cupei Romaniei. In Grupa D, acolo unde ultimul meci s-a jucat marti, la Targu Jiu, primele doua clasate, calificate in sferturile intrecerii deja, nu pot fi departajate decat printr-un ... citește toată știrea