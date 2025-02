Sorin Cartu risca sase luni de suspendare

Sorin Cartu va fi chemat la Comisia de Disciplina, dupa scandalul de la Universitatea Craiova - Universitatea Cluj. Observatorul de joc a notat in raportul sau faptul ca acesta a adus injurii jucatorilor si oficialilor ardeleni.Conform Regulamentului Disciplinar, faptele lui Sorin Cartu se incadreaza in articolul 52/ "Comportarea jignitoare, calomnioasa si declaratii care afecteaza imaginea fotbalului". In Regulament scrie ca Sorin Cartu risca sa fie suspendat intre 2 si 6 luni."Fapta unei ... citește toată știrea