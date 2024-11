Sorin Cartu se intoarce. "Am acceptat"

Dupa seria de rezultate proaste, Mihai Rotaru, patronul Universitatii Craiova, a luat prima decizie.Sorin Cartu va reveni in organigrama clubului oltean. Fost antrenor si presedinte in Banie, Sorinnaccio va ocupa de aceasta data pozitia de presedinte onorific."Sunt in continuare suporterul lor. Au fost niste discutii pe care le-am avut ieri cu Mihai Rotaru si am acceptat. Ne-am pus de acord cu colaborarea asta. Voi fi presedinte onorific. Incep de saptamana viitoare.Sa vedem, sa semnam ... citește toată știrea