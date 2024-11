Spectacol total cu 15 goluri pe Municipal!

In meciul gazduit in weekend de Stadionul Municipal din Targu Jiu s-au marcat 15 goluri. A fost un adevarat spectacol pentru curajosii aflati in tribune pe o vreme destul de nepotrivnica pentru fotbal.Jucatorii lui Mario Gaman si-au respectat statul de lider din Liga 4 si au aratat chiar din prima repriza a meciului de la Targu Jiu de ce sunt pe locul 1.Chiar daca a fost foarte frig la ora jocului de sambata seara si batea si vantul, aproximativ 1000 de spectatori au tinut sa asiste la meci ... citește toată știrea