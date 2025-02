Spre a 6-a victorie din acest sezon

Echipa de handbal masculin juniori 2 a CSM Targu Jiu revine pe parchetul din Sala Sporturilor pentru duelul cu CSU Pitesti, intr-un meci care conteaza pentru etapa a 7-a din Seria C a Campionatului National. Partida este programata duminica, 16 februarie, va incepe la ora 14:00, la Sala Sporturilor din Targu Jiu.Handbalistii pregatiti de antrenorul Vali Popescu au un sezon excelent pana in acest moment, fara infrangere in Grupa C. Gorjenii au strans pana acum 5 victorii si un rezultat de ... citește toată știrea