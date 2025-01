Spre a 9-a victorie consecutiva in Seria I a Campionatului National

Echipa de handbal junioare 3 a CSM Targu Jiu isi continua in acest weekend seria meciurilor din Seria I a Campionatului National, cu o confruntare pe teren propriu, contra CSS Petrosani. Meciul se va disputa duminica, 2 februarie, de la ora 12.00.Junioarele 3 de la CSM Targu Jiu primesc, in acest weekend, vizita echipei CSS Petrosani. Liderul din Seria I a Campionatului National, CSM Targu Jiu tinteste a 9-a victorie consecutiva in drumul spre faza superioara a competitiei. ... citește toată știrea