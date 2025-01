Stadionul din Targu Jiu va avea banci de rezerve noi. Unde vor ajunge cele vechi!

Bancile de rezerve care vor fi montate pe Stadionul Municipal din Targu Jiu au ajuns inca de la finalul anului trecut. Acestea urmeaza sa fie montate in locul vechilor banci de rezerve iar cele din stadion vor fi relocate pe terenul sintetic, acolo unde isi disputa meciurile oficiale juniorii mari in competitiile organizate de FRF.Stadionul din Targu Jiu va beneficia din acest an de scaune noi pentru bancile de rezerve. Acestea au fost deja comandate si au ajuns la finalul anului trecut, ... citește toată știrea