Stanga: Pe primul loc ne dorim sa ne clasam dar am inceput prost

ACS Viitorul Targu Jiu are ambitii mari in acest sezon, cel putin din ce spune antrenorul Florin Stanga. Desi echipa sa nu are nici un punct si nu a marcat nici un gol in acest sezon, Stanga isi mobilizeaza jucatorii spunand ca vrea sa fie pe locul 1 in acest sezon.Antrenorul echipei ACS Viitorul Targu Jiu a facut o afirmatie cel putin ciudata dupa ultimul meci al echipei sale, spunand ca isi doreste sa termine pe primul loc acest sezon cu echipa pe care a preluat-o in vara si la care a facut ... citeste toata stirea