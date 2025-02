Start aproape perfect pentru Radoi la Universitatea Craiova

Mirel Radoi a fost la mai putin de 100 de secunde de a avea procentaj maxim dupa primele 5 meciuri in al doilea sau mandat la Universitatea Craiova. Oltenii au fost egalati in minutul 90+3 la Botosani si astfel totalul cu noul antrenor este de 13 puncte din 15 posibile.In prima sa perioada pe banca tehnica a Stiintei, antrenorul oltean a avut 3 victorii si 2 remize, insa cele doua egaluri au fost consemnate in dubla cu Hapoel Beer Sheva, din play-off-ul Conference League. Mirel Radoi a ... citește toată știrea