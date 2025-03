Start in Grupele Perseverenta. Primul turneu se joaca la Crasna

Echipa de handbal feminin Junioare 3 a CSM Targu Jiu incepe joi, 13 martie, seria meciurilor din Turneul Semifinal Perseverenta. Primul turneu se disputa la Crasna, acolo unde echipa Paulei Martinescu se va confrunta cu gruparile Unirea Santana, Arsenal Taureni si CSS Craiova.CSM Targu Jiu incepe in aceasta saptamana faza a doua a Campionatului National si va juca o serie de 3 meciuri in cadrul Grupei a 5-a din Turneul Semifinal Perseverenta.Echipa din Targu Jiu a fost repartizata in Grupa ... citește toată știrea