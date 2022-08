Start perfect in noul sezon de Liga 2 pentru gorjeanul Dragos Militaru

Antrenorul Dragos Militaru a avut un start perfect in noul sezon cu echipa pe care sezonul trecut o promovase in cel de-al doilea esalon. Gorjeanul a reusit sa bifeze doua victorii consecutive la startul noului sezon cu Unirea Dej.Unirea Dej a inceput bine si al doilea sezon al sau in Liga 2, chiar excelent, cu doua victorii din tot atatea etape. Dupa succesul de acasa cu FK Miercurea Ciuc (scor 2-1), ardelenii s-au impus cu acelasi scor, 2-1, si pe terenul nou-promovatei CSC Dumbravita. ... citeste toata stirea