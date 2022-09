Stinga, optimist dupa prima victorie in deplasare

ACS Viitorul Targu Jiu s-a impus cu 1-0 la Timisoara, in meciul cu Politehnica, in urma golului marcat de Vlad Toma. A fost primul succes din acest sezon al echipei pregatite de Florin Stinga, in deplasare, iar antrenorul a dat declaratii foarte optimiste dupa meci.Florin Stinga a apreciat ca a fost un meci greu pe care echipa sa l-a castigat cu determinare si concentrare. Partida s-a desfasurat pe arena Stiinta, in cadrul etapei a 6-a a Ligii 2 iar oaspetii s-au impus la limita, Stinga ... citeste toata stirea